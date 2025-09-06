Народный календарь. Для чего нужно 9 сентября собирать рябину

9 сентября в православии вспоминают двух преподобных Пименов — Преподобного и Палестинского. Оба святых посвятили жизнь служению вере в отшельничестве. Также в этот день почитают мученицу Анфису Новую.
В народном календаре эту дату прозвали Анфисой Рябинницей, так как множество примет в этот день связано именно с рябиной. Например, считалось, что если 9 сентября собрать много ягод, то они притянут в дом счастье и удачу на весь предстоящий год.
Тот, кто срубит рябину в этот день, рискует тяжело заболеть и даже умереть. Также в эту дату нельзя давать денег в долг — они вернутся нескоро.
Приметы погоды:
Если много ягод на рябине осталось — зима будет суровой.
Гром гремит — теплая погода надолго задержится.
Большой урожай — осень будет сырой, а зима — тяжелой.
Если с рябины осыпались ягоды — зимой будет снежно и тепло.
Именины отмечают: Михаил, Иван, Степан, Дмитрий, Анфиса.