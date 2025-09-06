Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Для чего нужно 9 сентября собирать рябину

9 сентября в православии вспоминают двух преподобных Пименов — Преподобного и Палестинского. Оба святых посвятили жизнь служению вере в отшельничестве. Также в этот день почитают мученицу Анфису Новую.

9 сентября в православии вспоминают двух преподобных Пименов — Преподобного и Палестинского. Оба святых посвятили жизнь служению вере в отшельничестве. Также в этот день почитают мученицу Анфису Новую.

В народном календаре эту дату прозвали Анфисой Рябинницей, так как множество примет в этот день связано именно с рябиной. Например, считалось, что если 9 сентября собрать много ягод, то они притянут в дом счастье и удачу на весь предстоящий год.

Тот, кто срубит рябину в этот день, рискует тяжело заболеть и даже умереть. Также в эту дату нельзя давать денег в долг — они вернутся нескоро.

Приметы погоды:

Если много ягод на рябине осталось — зима будет суровой.

Гром гремит — теплая погода надолго задержится.

Большой урожай — осень будет сырой, а зима — тяжелой.

Если с рябины осыпались ягоды — зимой будет снежно и тепло.

Именины отмечают: Михаил, Иван, Степан, Дмитрий, Анфиса.