Всемирный день бороды и День рыжих людей: какие праздники отмечают в России и мире 6 сентября

По легенде, День рыжих людей появился, когда некий художник из голландского города Бреда искал для своей картины натурщицу с таким цветом волос. Он рассчитывал, что на объявление откликнется немного девушек, однако к нему пришло около 150 рыжих женщин. Тогда художник решил собираться такой компанией каждый год и отмечать День рыжих людей. 6 сентября принято поздравлять обладателей «огненных» волос и дарить им подарки.