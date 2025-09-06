Всемирный день бороды и День рыжих людей: какие праздники отмечают в России и мире 6 сентября

6 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день бороды, День рыжих людей и День борьбы с прокрастинацией.
Всемирный день бороды.
Всемирный день бороды отмечают с 2010 года. В этот праздник проводятся различные тематические мероприятия, например, фотовыставки или мастер-классы по уходу за бородой от известных барберов. Все носители бороды в эту дату выкладывают фотографии своей растительности на лице. В Австралии 6 сентября даже проводится чемпионат по метанию топора среди бородачей.
День рыжих людей.
По легенде, День рыжих людей появился, когда некий художник из голландского города Бреда искал для своей картины натурщицу с таким цветом волос. Он рассчитывал, что на объявление откликнется немного девушек, однако к нему пришло около 150 рыжих женщин. Тогда художник решил собираться такой компанией каждый год и отмечать День рыжих людей. 6 сентября принято поздравлять обладателей «огненных» волос и дарить им подарки.
День борьбы с прокрастинацией.
День борьбы с прокрастинацией призван помочь людям, страдающим от этой проблемы, найти эффективный способ повысить свою продуктивность. В этот праздник следует почитать книги или статьи о способах борьбы с прокрастинацией или просто начать делать постоянно откладываемые дела.