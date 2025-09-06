В ведомстве подчеркнули, что заявления немецкого лидера о России вызывают недоумение у европейских экспертов. Отмечается, что такая риторика может удивлять лишь тех, кто мало знаком с его биографией. По данным СВР, в детстве у Мерца сформировалось чувство мести, которое после начала политической карьеры превратилось во всепоглощающую страсть.