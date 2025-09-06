Более половины населения Германии считает, что немецкие военные должны быть размещены на Украине в случае прекращения огня и присутствия там войск Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводила исследовательская группа Wahlen по заказу телеканала ZDF.
Так, 53 процента опрошенных заявили, что ФРГ должна участвовать в обеспечении прекращения огня посредством военных бундесвера. 42 процента респондентов выступили против этого.
Согласно результатам опроса, всего четыре процента ожидают полного прекращения огня на Украине в ближайшие недели, 94 процента так не считают.
Канцлер Германии Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии в 1945 году. Об этом 4 сентября сообщили представители Службы внешней разведки (СВР) РФ.
В ведомстве подчеркнули, что заявления немецкого лидера о России вызывают недоумение у европейских экспертов. Отмечается, что такая риторика может удивлять лишь тех, кто мало знаком с его биографией. По данным СВР, в детстве у Мерца сформировалось чувство мести, которое после начала политической карьеры превратилось во всепоглощающую страсть.