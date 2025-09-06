В Новосибирске суд обязал расселить аварийные дома в «Хилокском гетто»

Ленинский районный суд постановил расселить четыре многоквартирных дома на улице Малыгина до конца 2026 года из-за угрозы здоровью жителей, связанных с близостью к полигону ТБО.
Ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры и обязал расселить четыре аварийных дома на улице Малыгина (№№ 9, 19, 23 и 25/1) до 31 декабря 2026 года. Жилье находится в непосредственной близости от полигона твердых бытовых отходов, что создаёт прямую опасность для здоровья жителей.
По словам местных активистов, решение суда стало итогом шестилетней борьбы за безопасные условия проживания. «Мы очень долго шли к этому», — отметила Светлана Печенка, одна из активисток движения. Главной причиной расселения называют не столько ветхость зданий, сколько катастрофическую близость к полигону.
Жители жалуются на ухудшение здоровья: аллергии у детей, насморк, кожные высыпания и другие проблемы. Ирина Кузьмина, уже съехавшая из района, рассказала, что многие семьи продолжают жить рядом с полигоном и сталкиваются с болезнями.
Несмотря на вердикт суда, мэрия Новосибирска намерена его обжаловать. Между тем полигон продолжает функционировать: мусор вывозят регулярно, а в 2024 году на территории уже фиксировались пожары. Активисты также утверждают, что часть отходов вываливают прямо возле жилых домов.
В четырех домах проживает около 185 человек в 80 квартирах. Для многих жителей судебное решение стало первой надеждой на переселение из неблагополучного района, известного в СМИ как «Хилокское гетто».