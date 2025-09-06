Ричмонд
Трамп: Европа сыграет основную роль в предоставлении гарантий Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, сообщил журналистам в Белом доме, что Европа сыграет основную роль в обеспечении гарантий безопасности на Украине.

Он подчеркнул, что Европа хочет урегулирования украинского конфликта.

Также американский лидер признался, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. В то же время глава Белого дома отметил, что конфликт нужно разрешить мирным путем. В противном случае придется «очень дорого заплатить», передает ТАСС.

Дональд Трамп также заверил, что конфликт на Украине будет урегулирован.

Украинский президент Владимир Зеленский 4 сентября заявил, что появление армии стран Европы на территории республики «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. В тот же день глава Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину. Он также добавил, что коалиция не получила от Дональда Трампа конкретной информации относительно гарантий безопасности для Киева.

