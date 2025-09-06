Тайная миссия США в Северной Корее: зачем Трамп послал свою разведку

США в 2019 году провели в КНДР разведывательную операцию по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники. По их словам, Конгресс не был поставлен в известность ни до начала миссии, ни после её завершения.
Уточняется, что операция не получила публичного признания ни со стороны Вашингтона, ни Пхеньяна.
«Администрация Трампа не уведомила ключевых членов Конгресса, которые контролируют разведывательные операции, ни до, ни после миссии, тем самым, возможно, нарушив закон», — приводят источники текст издания.
Собеседники издания также утверждают, что морские спецподразделения США попытались установить в КНДР аппаратуру для перехвата коммуникаций лидера республики Ким Чен Ына в разгар переговорного процесса между двумя странами. При высадке американцев заметили с лодки у берега, и, как утверждается, спецназ «расстрелял всех, кто на ней находился».
Ранее стало известно, что дипломаты КНДР надеются наладить отношения с администрацией США.