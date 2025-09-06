Юрист из Новосибирска прокомментировал сентябрьские изменения в трудовом законодательстве

С 2025 года обновились правила премирования, расчета среднего заработка, оплаты ночных смен и трудоустройства подростков.
Правительство РФ и законодатели внесли ряд корректировок в Трудовой кодекс и связанные нормативные акты, которые начали действовать в 2025 году. Обновления касаются ключевых сфер регулирования трудовых отношений.
Главное изменение связано с расчётом среднего заработка. Постановлением правительства от 24 апреля 2025 года № 540 введены новые правила, влияющие на порядок оплаты отпусков, больничных и других выплат, привязанных к среднему доходу.
Скорректирована и статья 135 Трудового кодекса о премировании. Теперь работодатели обязаны детально прописывать в локальных актах виды, размеры и сроки стимулирующих выплат, а также основания для их назначения или снижения. Важно, что уменьшение премии возможно только в период действия дисциплинарного взыскания и не может снижать общую зарплату более чем на 20%.
Доплата за работу в ночное время с 1 сентября 2025 года сохраняется на прежнем уровне — не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада (Постановление правительства от 4 апреля 2025 года № 436).
Также изменены правила трудоустройства несовершеннолетних. Согласно федеральному закону от 7 апреля 2025 года № 63-ФЗ, подростков в возрасте от 14 до 18 лет теперь можно привлекать к работе в выходные и праздничные дни в летние каникулы. Это допускается при условии трудоустройства через службу занятости или в составе студенческих отрядов, включённых в федеральный или региональный реестр. Для детей младше 15 лет дополнительно требуется согласие родителей или опекунов.
Адвокат Денис Садовский в комментарии Сиб.фм отметил, что наиболее значимыми можно считать изменения именно в статьях 135 и 268 ТК РФ. По его словам, остальные корректировки носят технический характер и не оказывают серьёзного влияния на повседневную работу сотрудников и работодателей.
