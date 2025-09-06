Юрист из Новосибирска прокомментировал сентябрьские изменения в трудовом законодательстве

Также изменены правила трудоустройства несовершеннолетних. Согласно федеральному закону от 7 апреля 2025 года № 63-ФЗ, подростков в возрасте от 14 до 18 лет теперь можно привлекать к работе в выходные и праздничные дни в летние каникулы. Это допускается при условии трудоустройства через службу занятости или в составе студенческих отрядов, включённых в федеральный или региональный реестр. Для детей младше 15 лет дополнительно требуется согласие родителей или опекунов.