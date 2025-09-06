Бразилия может начать использовать ядерные технологии в военных целях

Руководство Бразилии может в перспективе рассмотреть применение ядерных технологий в военной сфере из-за ухудшения международной обстановки. Об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики Алешандри Сильвейра.
«Придётся пересмотреть планы по использованию этой ядерной технологии, в том числе в оборонных целях», — цитирует его местная газета Folha de S. Paulo.
По словам министра, президент Луис Инасиу Лула да Силва пока отстаивает суверенитет страны без ядерной программы, однако «Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз в будущем».
Ранее стало известно, что Бразилия намерена санкционировать процесс ответных мер на тарифы США. Также известно, что власти России и Бразилии заключили меморандум об укреплении финансового сотрудничества.