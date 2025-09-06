Ричмонд
Раскрыто состояние актрисы Аглаи Тарасовой в момент задержания: подробности

ТАСС: в момент задержания Аглая Тарасова была в трезвом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Актриса Аглая Тарасова, в отношении которой суд избрал меру пресечения по делу о контрабанде наркотиков, не находилась под действием запрещённых веществ в момент обнаружения в её вейпе гашишного масла в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Тарасова была отправлена на освидетельствование, наркотическое опьянение по его результатам у нее не установлено», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 5 сентября судом ей назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий до 3 ноября. Известно, что когда Аглаю вызвали на допрос, она не явилась по первой повестке. Приехала только после повторного вызова.

Ранее адвокаты рассказали, что грозит актрисе Аглае Тарасовой за контрабанду наркотиков.