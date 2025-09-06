Раскрыто состояние актрисы Аглаи Тарасовой в момент задержания: подробности

Актриса Аглая Тарасова, в отношении которой суд избрал меру пресечения по делу о контрабанде наркотиков, не находилась под действием запрещённых веществ в момент обнаружения в её вейпе гашишного масла в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Тарасова была отправлена на освидетельствование, наркотическое опьянение по его результатам у нее не установлено», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 5 сентября судом ей назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий до 3 ноября. Известно, что когда Аглаю вызвали на допрос, она не явилась по первой повестке. Приехала только после повторного вызова.
Ранее адвокаты рассказали, что грозит актрисе Аглае Тарасовой за контрабанду наркотиков.