Раскрыто состояние актрисы Аглаи Тарасовой в момент задержания: подробности

Актриса Аглая Тарасова, в отношении которой суд избрал меру пресечения по делу о контрабанде наркотиков, не находилась под действием запрещённых веществ в момент обнаружения в её вейпе гашишного масла в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.