Свидетельница врала: В США мужчина 27 лет отсидел по ложному обвинению

Ранее, проведя почти три десятилетия за решеткой, 64-летний американец Майкл Салливан добился справедливости в суде и присяжные признали его невиновным в убийстве и ограблении, которое случилось в 1986 году. Суд присудил ему 13 миллионов долларов, несмотря на то, что максимальная компенсация за неправомерные обвинения в Массачусетсе ограничена одним миллионом.