Свидетельница врала: В США мужчина 27 лет отсидел по ложному обвинению

В США из тюрьмы выпустили отсидевшего 27 лет невиновного мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Американец провёл 27 лет в местах лишения свободы по ложному обвинению в убийстве, которое на самом деле совершила женщина, проходившая по делу как свидетельница. Историю рассказывает телеканал NBC со ссылкой на прокуратуру.

«Пятидесятичетырехлетний Брайан Хупер был освобожден после того, как судья штата в среду отменил его обвинительный приговор», — передаёт телеканал, ссылаясь на заявление прокурора округа Хеннепин (штат Миннесота).

Сообщается, что Хупер был признан виновным в убийстве из-за ложных показаний свидетельницы. Спустя почти тридцать лет женщина призналась, что это она совершила убийство, за которое осудили мужчину. По словам бывшей свидетельницы, которая сейчас помещена в места заключения, её замучила совесть.

Ранее, проведя почти три десятилетия за решеткой, 64-летний американец Майкл Салливан добился справедливости в суде и присяжные признали его невиновным в убийстве и ограблении, которое случилось в 1986 году. Суд присудил ему 13 миллионов долларов, несмотря на то, что максимальная компенсация за неправомерные обвинения в Массачусетсе ограничена одним миллионом.

В прошлом году в США вышла на свободу Сандра Хемме, которая по ошибке провела в тюрьме 43 года.