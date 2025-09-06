В Госдуме предложили направлять сверхприбыль банков в бюджет РФ

«В целях обеспечения справедливого распределения финансовой нагрузки, а также повышения эффективности использования доходов, получаемых при непосредственном воздействии государственной политики, ЛДПР полагает целесообразным и необходимым рассмотреть вопрос о формировании механизма перераспределения сверхприбыли банковского сектора в пользу бюджетной системы РФ», — цитирует РИА Новости обращение, которое Слуцкий направил главе российского правительства Михаилу Мишустину и главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.
Слуцкий указал, что направление сверхприбыли банков на выплаты руководящему составу формирует дисбаланс в распределении финансовых ресурсов и указал, что в случае реализации механизма перераспределения дополнительные бюджетные средства можно направить на социальную сферу, здравоохранение и образование.
Тем временем по оценкам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, прибыль банковского сектора России в 2025 году может составить около 3,5 трлн рублей — это примерно на 10% меньше рекордного результата 2024 года (3,8 трлн рублей).
Напомним, банки в России в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в размере 3,4 трлн рублей против 203 млрд рублей годом ранее.