Попова оценила ситуацию с распространением холеры в России

Глава Роспотребнадзора Попова: распространения холеры внутри России нет.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Холера на сегодня является очень серьезной проблемой во многих странах, завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Холера в самом деле сегодня очень серьезная проблема в ряде стран. Когда мы увидели это еще в начале 2022 года, было издано постановление Главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию холере. То есть мы начали загодя. Поэтому мы регистрируем у себя завозные случаи и ни одного случая внутреннего распространения, чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то, — такого у нас нет», — сказала Попова.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.