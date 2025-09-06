Трамп признался, что не знал об убийстве спецназом США жителей КНДР в 2019 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ничего не знает об истории с убийством в 2019 году американским спецназом рыбаков Северной Кореи во время операции США.
— Я мог бы изучить это, но узнал об этом только что, — сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли Штаты и КНДР данный инцидент недавно, передает РБК.
В 2019 году Соединенные Штаты провели разведывательную спецоперацию в Северной Корее по распоряжению президента страны Дональда Трампа, не поставив в известность Конгресс. Об этом 5 сентября сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источники.
Журналисты рассказали, что тогда Америка собиралась установить в стране оборудование для перехвата коммуникаций ее лидера Ким Чен Ына во время переговоров по вопросу ядерной программы КНДР, но при высадке отряда спецназа США на северокорейское побережье его заметил экипаж лодки, которая проплывала рядом.
1 августа глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио выразили желание достигнуть полной денуклеаризации КНДР. Также они обсудили вопросы двусторонних отношений, трехстороннего сотрудничества с Японией и обстановку на Корейском полуострове.