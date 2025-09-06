Дональд Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны

Соединённые Штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме.
«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всём до этого и между ними», — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава США подписал указ о временном переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны на срок своего президентства.
Трамп также объяснил, почему принял такое решение о переименовании Пентагона. По его мнению, прежнее название было слишком либеральным. Президент США считает, что «Министерство войны» больше соответствует текущей международной обстановке.
Шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования ведомства в 1947 году США не одержали ни одной победы в конфликтах.