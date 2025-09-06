Вильфанд рассказал о погоде в центре России на следующей неделе

Длительный период комфортной погоды ожидается в центре европейской РФ с этих выходных и до конца следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Ожидается длительный период очень теплой погоды. Я вспоминаю высказывание Федора Ивановича Тютчева: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора — весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера». Это подходит к определению той погоды, которая прогнозируется. Отличие только в том, что эта дивная пора не будет короткой — с выходных и до конца следующей недели, — цитирует его РИА Новости.
В центре европейской РФ прогнозируется комфортная погода без осадков с дневными температурами в диапазоне плюс 20−25 градусов, рассказал синоптик.
Вильфанд отметил, что такая температура воздуха будет соответствовать середине августа. Такой же режим погоды будет характерен и для Петербурга, добавил он.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также рассказала, что бабье лето придет в Москву на следующей неделе. Но некоторые эксперты считают, что теплый период в начале сентября пока еще нельзя назвать бабьим летом. Когда же действительно настанет бабье лето и придет ли теплая погода в столицу — в материале «Вечерней Москвы».