«Буду рад еще двум ангелочкам»: Товстик высказался о будущем с Дибровой

Предприниматель Роман Товстик рассказал о своих отношениях с женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной. Он заявил, что не боится будущего с новой возлюбленной.
Также бизнесмен высказал желание снова стать отцом, имея шестерых наследников от супруги Елены.
— Если судьба даст мне еще детей, я возьму ответственность и за них тоже. Мое слово всегда было важнее бумажки с печатью. Я хочу, чтобы и дальше все строилось на этом фундаменте. Если эти ангелы будут приходить, то нечего бояться. У меня нет страха, мол, как много детей. Если судьба даст одного ангелочка или двух, то буду рад, — сказал он в интервью Андрею Малахову для канала «Россия 1».
Ранее в аккаунте Елены — жены Романа Товстика — появилась жуткая публикация, где говорится о смерти. Предприниматель отреагировал на пост и рассказал, что ему пришлось успокаивать их общего сына. Сама женщина заявила, что кто-то взломал ее страницу в соцсетях и опубликовал пост от ее имени.
В конце июля стало известно, что Дибров разводится с женой Полиной. Причиной разлада в семье, в которой трое детей, стала связь Полины с мужем ее подруги — Романом Товстиком. За месяц, в течение которого разгорается этот скандал, стали известны новые подробности публичного развода, а стороны конфликта поделились своей точкой зрения на происходящее. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».