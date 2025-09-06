Ричмонд
Захарова заявила, что культурный подход Запада — его ахиллесова пята

Захарова также отметила утилитарный подход США к другим культурам.

Источник: Комсомольская правда

Подход Запада, предпочитающий мягкую силу и инструменты влияния самой культуре, стал его ахиллесовой пятой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

«Соединённые Штаты сами делегировали себе право считаться номером один в массовой культуре, поп культуре, кинокультуре сегодняшнего дня. Многие с этим согласились и отдали своей культуре именно такую роль, обозначив её как мягкую силу. И это их ахиллесова пята, потому что так они относятся к культуре», — сказала Захарова на деловом завтраке «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения».

Дипломат подчеркнула, что Голливуд выстраивает определённый образ «так называемой американской жизни, американской мечты», что, по её мнению, привело к идеологии, стремящейся отменить культуру.

Она добавила, что США утилитарно относятся и к другим культурам, считая, что в других странах ситуация похожа.

«Они так же относятся к России. И что самое удивительное — к Китаю», — заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Запад препятствует восстановлению подлинной государственности Украины и способствует эскалации конфликта. Недавно политик указывала, что западные лидеры не стремятся решать коренные причины украинского кризиса.

