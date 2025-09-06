Захарова заявила, что культурный подход Запада — его ахиллесова пята

«Соединённые Штаты сами делегировали себе право считаться номером один в массовой культуре, поп культуре, кинокультуре сегодняшнего дня. Многие с этим согласились и отдали своей культуре именно такую роль, обозначив её как мягкую силу. И это их ахиллесова пята, потому что так они относятся к культуре», — сказала Захарова на деловом завтраке «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения».