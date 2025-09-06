Попова рассказала о случаях холеры в России

На территории России регистрируются единичные случаи холеры, все они являются завозными. Болезнь не распространяется внутри страны, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы регистрируем у себя завозные случаи и ни одного случая внутреннего распространения, чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то, — такого у нас нет», — сказала Попова РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что для ряда стран холера на сегодняшний день является очень серьёзной проблемой.
