Песков сообщил, что прямая линия с Путиным в этом году состоится

Прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в этом году состоится. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.
— До конца года будем проводить прямую линию обязательно, — цитирует его ТАСС.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — мероприятие, в ходе которого глава государства отвечает на вопросы россиян. Первая прямая линия состоялась в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.
В 2020 году элементы прямой линии включили в ежегодную пресс-конференцию. В 2023 году эти два формата объединили. В прошлом году прямая линия прошла 19 декабря, она продолжалась 4 часа и 27 минут.
Еще в апреле Дмитрий Песков сообщал, что в 2025 году снова пройдет прямая линия с Владимиром Путиным.
5 сентября Владимир Путин после пленарного заседания Восточного экономического форума прилетел в Самару. Там он должен был провести совещание по вопросам двигателестроения, посетить предприятие «ОДК-Кузнецов» и встретиться с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.