Песков сообщил, что прямая линия с Путиным в этом году состоится

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — мероприятие, в ходе которого глава государства отвечает на вопросы россиян. Первая прямая линия состоялась в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.