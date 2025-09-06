Терапевт Якимова назвала самый полезный осенний продукт

Самым полезным осенним продуктом является капуста, она богата витамином С. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Якимова.
— Центральным осенним продуктом является капуста: в ней больше витамина C, чем в лимоне — в 100 граммах содержится около 70 процентов суточной нормы, — цитирует ее РИА Новости.
По ее словам, также сок капусты могли применять для заживления ран и лечения воспалений желудка. Кроме того, в свежих листьях овоща содержатся витамины С, К, группы В, органические кислоты и фитонциды, которые обладают противомикробным действием.
— Считалось, что лист капусты может уменьшить боль и снять отек. Современные исследования подтверждают, что сок капусты обладает противовоспалительным эффектом, но это средство не может заменить медицинское лечение, — отметила медик в беседе с агентством.
Осенью нагрузка на иммунную систему возрастает, а запасы витаминов, накопленные за лето, быстро расходуются. Врач Вера Сережина рассказала, что к середине октября защитные силы начинают ослабевать, и число ОРВИ резко растет.