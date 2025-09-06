Захарова: России нужно идти сложным путем, чтобы сохранить культуру

Это сопротивление, утверждает политик, сделает страну сильнее и создаст иммунитет против попыток «отменить» культуру: в отличие от Запада, где, как она выразилась, культура может быстро «развалиться» или измениться при воздействии посторонних сил, российская культура должна оставаться устойчивой и не превращаться в «мягкую силу».