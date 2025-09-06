Захарова: России нужно идти сложным путем, чтобы сохранить культуру

Россия должна идти сложным путем сохранения собственной культуры и традиций, а не превращать её в инструмент внешнего влияния. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На Восточном экономическом форуме она подчеркнула, что в западной риторике культура нередко представляется как «мягкая сила», инструмент воздействия, и с этим нарративом, по её мнению, нужно бороться.
Захарова рассказала, что во всех своих выступлениях и тезисах она старается исправлять и исключать подобные формулировки и советует коллегам не пользоваться «этим набором странных фраз».
«Нам надо идти сложным путем. Простой путь, если мы будем рассматривать культуру как силу, инструмент влияния, точечные акции и так далее, — это путь в никуда», — подчеркнула Захарова.
По её словам, сохранение и продолжение традиций — в том числе в кинематографе и других сферах — хотя и трудный, но единственно верный путь сопротивления.
Это сопротивление, утверждает политик, сделает страну сильнее и создаст иммунитет против попыток «отменить» культуру: в отличие от Запада, где, как она выразилась, культура может быстро «развалиться» или измениться при воздействии посторонних сил, российская культура должна оставаться устойчивой и не превращаться в «мягкую силу».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гуманистические и нравственные идеалы российской культуры связывают просветителей и творцов всех поколений в РФ.