Врач объяснил, как витамин С может ускорять развитие рака

Становится все больше информации, что витамин С не всегда приносит только пользу. Исследования шведских и китайских ученых показали, что популярная добавка может стимулировать рост опухолей. Об этом KP.RU рассказал заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. Петровского, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян.