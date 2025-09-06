Врач объяснил, как витамин С может ускорять развитие рака

Становится все больше информации, что витамин С не всегда приносит только пользу. Исследования шведских и китайских ученых показали, что популярная добавка может стимулировать рост опухолей. Об этом KP.RU рассказал заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. Петровского, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян.
— При раке новые кровеносные сосуды питают опухоли, помогают им расти и распространяться. Эксперимент показал, что витамин С активизирует работу определенного гена, который, в свою очередь, усиливает ангиогенез в опухоли, — пояснил эксперт.
По словам Беджаняна, данные пока носят экспериментальный характер. Опыты проводились на мышах и клеточных культурах человека. Однако в медицинском сообществе уже давно осторожно относятся к витаминным добавкам. Ведь они ускоряют рост тканей, а опухолевые клетки делятся быстрее здоровых.
— Подпитывая здоровые ткани, витамины еще больше ускоряют рост опухолей. Так что обычно мы рекомендуем своим пациентам во время лечения избегать приема витаминов, чтобы исключить риск прогрессирования рака, — заключил онколог.