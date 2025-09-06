Ричмонд
В МВД составили портрет типичной жертвы дистанционных хищений: это не пенсионеры

МВД: мошенники нацелены на социально активных людей с работой и накоплениями.

Источник: Комсомольская правда

Жертвами дистанционных хищений в России чаще всего становятся социально активные работающие люди 30−70 лет. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Психологический портрет типичного потерпевшего от дистанционного хищения изменился. В настоящее время это социально активный гражданин в возрасте 30−70 лет, имеющий постоянную работу», — сказали в МВД.

Как правило, этот человек имеет положительную кредитную историю, накопления и активную жизненную позицию. Он лоялен к государству и готов оказывать содействие. Удивительно, но часто признаком типичной жертвы мошенников является финансовая грамотность, добавили в МВД.

Зачем мошенники заставляют жертв звонить им самим и как у них это получается, читайте здесь на KP.RU.

А вот и новая схема мошенников: злоумышленники представляются хакерами, которым якобы заказали жертву, и предлагают «перебить» предложение.

Тем временем россияне в соцсетях делятся самыми смешными историями о том, как вывели мошенников на чистую воду.