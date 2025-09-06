Ричмонд
На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков

На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке за минувшие сутки зарегистрировано 15 афтершоков магнитудой до 5,3. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю, один из подземных толчков ощутили жители региона.

Днём ранее на полуострове также фиксировалась сейсмическая активность — произошло 10 землетрясений магнитудой до 5,0, два из которых ощущались в населённых пунктах. В МЧС уточнили, что подземные толчки за последние сутки имели силу от 3,5 до 5,3.

Параллельно продолжается наблюдение за вулканами Камчатки. Ученые отмечают активность Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова, а спасатели настоятельно рекомендуют жителям и туристам не приближаться к вулканическим массивам из соображений безопасности.

Ранее заместитель директора Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян заявил, что афтершоки на Камчатке могут затянуться ещё на год.

