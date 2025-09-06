На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков

Днём ранее на полуострове также фиксировалась сейсмическая активность — произошло 10 землетрясений магнитудой до 5,0, два из которых ощущались в населённых пунктах. В МЧС уточнили, что подземные толчки за последние сутки имели силу от 3,5 до 5,3.