Мигранты без полисов получили в Новосибирской области медпомощь на 500 млн

Количество мигрантов в регионе с 2011 года выросло в семь раз, к 2025 году тенденция усилилась.
В Новосибирской области на лечение трудовых мигрантов из стран Средней Азии и их семей в 2024 году потратили около 500 миллионов рублей. У большинства нет полисов ОМС, но медпомощь оказывают за счёт регионального бюджета. Об этом сообщает Сиб.фм.
С таким заявлением выступил глава «Союза отцов и семей» Сергей Майоров. По его словам, эти средства можно было направить на строительство 50 школ или поддержку российских семей.
Депутат Госдумы Александр Аксененко подтвердил масштабы миграции: в 2024 году в РФ въехало 568 тысяч иностранцев — максимум с 1995 года. При этом лишь 28% планируют работать, 26% не принимают российские ценности.
В 37 регионах, включая Новосибирскую область, уже ограничено трудоустройство мигрантов в здравоохранении, образовании и перевозках. Аксененко предлагает расширить запреты.