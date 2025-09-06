Мошенники используют поддельный бот Госуслуг, чтобы похитить личные данные

Злоумышленники включают сотрудников компаний в якобы рабочий чат в мессенджере и через какое-то время сообщают о необходимости перевода архивов на электронные носители. Жертв убеждают, что одним из этапов этого процесса является получение на телефон кода через бот Госуслуг. Аферисты требуют прислать полученные жертвами коды в чат и получают полный доступ к их кабинетам в Госуслугах.