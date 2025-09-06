Ричмонд
Мошенники используют поддельный бот Госуслуг, чтобы похитить личные данные

Злоумышленники обманывают россиян под предлогом оцифровки архивов компаний.

Источник: Комсомольская правда

У мошенников новая легенда: они выуживают у россиян личные данные и доступ к кабинету на Госуслугах под предлогом оцифровки архивов компаний. При этом аферисты используют поддельные чаты с руководителями и фальшивый бот Госуслуг в Telegram-канале, информирует РИА Новости.

Злоумышленники включают сотрудников компаний в якобы рабочий чат в мессенджере и через какое-то время сообщают о необходимости перевода архивов на электронные носители. Жертв убеждают, что одним из этапов этого процесса является получение на телефон кода через бот Госуслуг. Аферисты требуют прислать полученные жертвами коды в чат и получают полный доступ к их кабинетам в Госуслугах.

Тем временем в МВД составили новый портрет типичной жертвы дистанционных хищений. Сейчас в России ими чаще всего становятся социально активные работающие люди 30−70 лет. Многие из них отличаются финансовой грамотностью.

Зачем мошенники заставляют жертв звонить им самим и как у них это получается, читайте здесь на KP.RU.

А вот и новая схема мошенников: злоумышленники представляются хакерами, которым якобы заказали жертву, и предлагают «перебить» предложение.