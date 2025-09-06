Путин внезапно изменил программу поездки: Президент отправился не в Москву, а в Самару

Президент уделил особое внимание морским и воздушным беспилотникам — их представили в отдельном помещении, где съёмки были запрещены, рассказывал в своем репортаже корреспондент «Комсомольской правды» Валентин Алфимов. Именно в этой зоне Путин задержался дольше обычного: он общался с разработчиками и конструкторами, а также отдельно пригласил главнокомующего ВКС Виктора Афзалова. Около пяти минут они вели беседу, и по выражению лица главы государства было видно, что разговор его удовлетворил.