Путин внезапно изменил программу поездки: Президент отправился не в Москву, а в Самару

Владимир Путин после насыщенной поездки на Дальний Восток — включавшей юбилейный саммит ШОС, официальный визит в Китай, множество двусторонних и трёхсторонних встреч и пленарное заседание на Восточном экономическом форуме — внезапно изменил маршрут. Вместо возвращения в Москву он отправился в Самару на авиадвигательный завод «ОДК Кузнецов», входящий в состав «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Ростеха, сообщила пресс служба Кремля.
Там президенту показали образцы двигателей для боевой и гражданской авиации, вертолётов, энергетики, а также новые типы летательных аппаратов, космические двигатели и наземные газотурбинные установки.
«Посмотрим, какие есть проблемные вопросы, и что необходимо сделать еще для успешного завершения намеченных планов точно и в установленные сроки», — сказал российский лидер на совещании.
Президент уделил особое внимание морским и воздушным беспилотникам — их представили в отдельном помещении, где съёмки были запрещены, рассказывал в своем репортаже корреспондент «Комсомольской правды» Валентин Алфимов. Именно в этой зоне Путин задержался дольше обычного: он общался с разработчиками и конструкторами, а также отдельно пригласил главнокомующего ВКС Виктора Афзалова. Около пяти минут они вели беседу, и по выражению лица главы государства было видно, что разговор его удовлетворил.
На последовавшем совещании по развитию двигателестроения Путин отметил, что увиденное впечатляет, но есть вопросы, требующие внимания. Он потребовал определить конкретные ориентиры и составить «дорожные карты» для дальнейшей работы. Глава государства подчеркнул, что Россия по-прежнему входит в пятёрку мировых лидеров в разработке и производстве авиационных и ракетных двигателей. За последние четыре года поставки авиадвигателей выросли более чем на 50% — с 791 до 1227 штук.
Президент также отметил, что процесс импортозамещения двигателей для вертолётов «Ансат» и самолётов Superjet уже завершён.
В январе этого года президент РФ Владимир Путин посетил завод «Автоваз» в Тольятти. Путин уделил внимание вопросам российского автомобилестроения и пообщался с работниками предприятия. Помимо этого президент провел совещание по развитию беспилотной авиации. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Путин вышел на связь с площадки производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара».