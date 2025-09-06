Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 сентября

Близнецам следует сохранять спокойствие, в противном случае они окажутся заваленными трудностями. На пути будут попадаться люди, с которыми трудно о чем-либо договориться. Представителям знака придется повторять одно и то же и проявлять чудеса терпения. Как бы ни одолевало раздражение, не нужно давать ему воли. Деловые поездки пройдут напряженно, есть риск забыть что-то важное или сбиться с пути.