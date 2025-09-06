Ричмонд
Красноярцев ожидает прохладная суббота с ночным дождем

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМССиноптики прогнозируют типичную осеннюю погоду на начавшуюся субботу в Красноярске.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Синоптики прогнозируют типичную осеннюю погоду на начавшуюся субботу в Красноярске. День будет облачным с кратковременными прояснениями и небольшим ночным дождем.

По данным Среднесибирского УГМС, ночные температуры опустятся до +6…+8 градусов, ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, осадки прекратятся. Северо-западный ветер скоростью 5−10 м/с усилит ощущение осенней прохлады.

Красноярцам не следует забывать зонты при вечерних прогулках, стоит выбирать многослойную одежду, а водителям быть осторожными на мокрых дорогах утром.

Такая погода соответствует климатической норме для начала сентября в Красноярске. Метеорологи отмечают, что текущие температурные показатели на 2−3 градуса ниже средних многолетних значений для этого времени года.