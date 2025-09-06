Слабый дождь ожидается в Иркутске 6 сентября

В северо-восточных районах возможны сильные дожди и ливни. Утром при прояснении возможны туманы. Ветер будет дуть с западной четверти со скоростью 5−10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. В центральных, южных и верхнеленских районах порывы ветра могут достигать 15−17 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15, а при облачной погоде опустится до +4…+9.