Слабый дождь ожидается в Иркутске 6 сентября

Температура воздуха составит +13…+15.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня, 6 сентября, в Иркутске ожидается облачная погода с прояснениями, слабый дождь и северо-западный ветер со скоростью 7−12 м/с. Температура воздуха составит +13…+15. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском гидрометцентре.

— В области также будет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. В Тайшетском и Чунском районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ожидаются небольшие и местами умеренные осадки, — рассказывают синоптики.

В северо-восточных районах возможны сильные дожди и ливни. Утром при прояснении возможны туманы. Ветер будет дуть с западной четверти со скоростью 5−10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. В центральных, южных и верхнеленских районах порывы ветра могут достигать 15−17 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15, а при облачной погоде опустится до +4…+9.