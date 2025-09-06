Журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил мнение, что ввод войск НАТО на Украину без учёта позиции России мог бы иметь катастрофические последствия для солдат.
Он призвал учитывать точку зрения Москвы и понять, как она воспримет подобную операцию западноевропейских войск после прекращения огня.
Ваннер напомнил, что Россия всегда крайне негативно относится к присутствию иностранных контингентов на украинской территории, и отметил, что высказывания Владимира Путина о том, что такие силы могут стать законной целью для российских вооружённых сил, подтверждают эту позицию. По его словам, без согласия России подобная миссия для западных военнослужащих может обернуться смертельной угрозой.
«Таким образом, без, скажем, согласия России, такая операция может стать для западных солдат билетом на тот свет», — предупредил Ваннер.
Ранее российская сторона не раз заявляла о негативных последствиях размещения войск НАТО на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на абсолютную неприемлемость подобного решения европейских стран.
«Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нами, конечно же, неприемлемо», — сказал Лавров.
Позднее в МИД РФ также подчеркнули, что вступление Украины в НАТО станет прямой угрозой для Москвы. Там также акцентировали, что страны коллективного Запада ответят за свои деяния и под «ядерным зонтиком» спрятаться уже не получится.