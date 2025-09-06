Ташкент снова входит в «сезон тазиков»: стартуют традиционные отключения горячей воды

В этом году, как сообщила компания Veolia, очередной «водный марафон» стартует 8 сентября и продлится до 10 октября, поэтапно затронув разные районы города.
Veolia уверяет: всё делается ради подготовки к отопительному сезону, чтобы «система работала без сбоев зимой». Однако возникает вопрос — почему же за прошедшее время не получилось придумать менее болезненный способ профилактики? Почему в XXI веке в столице страны всё ещё приходится отключать воду на пять дней? А где же хваленные французские технологии?
Каждое подобное отключение — это напоминание о том, что в сфере ЖКХ реформы идут медленно, а обещания о современном сервисе остаются словами. Горожане платят за воду по тарифам XXI века, а услуги получают по стандартам прошлого века.
В общем плановые отключения горячей воды в Ташкенте — как плохая погода: все знают, что она придёт, но каждый раз надеются, что пронесёт. Может быть, когда-нибудь в будущем подготовка к зиме не будет ассоциироваться с ледяной водой и кастрюлями. А пока — держитесь, ташкентцы!
График отключений горячей воды
- ул. Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, Феруза.
- массивы Карасу — 1,2,3,4,6, Буз-2, Феруза.
- ул. Заргарлик, Лутфи, Богистон, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Наккашлык, Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин и др.
- массив Чиланзар кварталы 5÷26, 30, 31, Г9А, 20А, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1,2, Бешкайрагач, Изза, зона рынка Урикзор.
- ул. Корасув, Бешарык, Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе.
- массивы Тузель 1−4, Уйсозлар-1, Асалобод-1,2, Авиасозлар шахарчаси.
- проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Шарофа Рашидова, Навои, Бабура, Глинки, Шота Руставели, Богибустон, Арнасай, Катта Чиланзар, Мукими, Сеульская, Чопонота и др.
- массивы Ц-1,2,4,5,7, Актепе, Чиланзар 1−5,7,Е, И, Кушбеги, Башлык, Учувчилар шахарчаси.
- проспект Мустакиллик, ул. Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Сайрам, Тамарахоним, Аккурган, Осиё, Льва Толстого и др.
- массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, поселок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана.
- проспект Бунёдкор, ул. Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, площадь Чорсу и прилегающие массивы.
29 сентября — 3 октября
- проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Ахмада Даниша, Шарофа Рашидова, Яхё Гулямова, Шахрисабз, Шастри, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули и др.
- массивы Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Бешкурган 1−4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, Юнусабад 1−19, Ц-1,2,4,5,6,12,15,17,18.
- ул. Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, массивы Куйлюк 1−7.
- ул. Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, массивы Сергели 1−8А, Юлдош 1−18, Ц-1,2,3.
- массив «Водник» (Бектемир, ул. Хусайн Бойкаро).
- массив «Строитель» (Сергели).