Ташкент снова входит в «сезон тазиков»: стартуют традиционные отключения горячей воды

Vaib.uz (Узбекистан. 6 сентября). Сентябрь для ташкентцев — это не только время, когда дети возвращаются в школы, а жара постепенно уходит. Это еще и пора, когда тысячи жителей столицы снова сталкиваются с «любимой» осенней традицией — плановыми пятидневными отключениями горячей воды.

В этом году, как сообщила компания Veolia, очередной «водный марафон» стартует 8 сентября и продлится до 10 октября, поэтапно затронув разные районы города.

Veolia уверяет: всё делается ради подготовки к отопительному сезону, чтобы «система работала без сбоев зимой». Однако возникает вопрос — почему же за прошедшее время не получилось придумать менее болезненный способ профилактики? Почему в XXI веке в столице страны всё ещё приходится отключать воду на пять дней? А где же хваленные французские технологии?

Каждое подобное отключение — это напоминание о том, что в сфере ЖКХ реформы идут медленно, а обещания о современном сервисе остаются словами. Горожане платят за воду по тарифам XXI века, а услуги получают по стандартам прошлого века.

В общем плановые отключения горячей воды в Ташкенте — как плохая погода: все знают, что она придёт, но каждый раз надеются, что пронесёт. Может быть, когда-нибудь в будущем подготовка к зиме не будет ассоциироваться с ледяной водой и кастрюлями. А пока — держитесь, ташкентцы!

График отключений горячей воды

8—12 сентября.

  • ул. Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, Феруза.
  • массивы Карасу — 1,2,3,4,6, Буз-2, Феруза.
  • ул. Заргарлик, Лутфи, Богистон, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Наккашлык, Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин и др.
  • массив Чиланзар кварталы 5÷26, 30, 31, Г9А, 20А, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1,2, Бешкайрагач, Изза, зона рынка Урикзор.

15—19 сентября

  • ул. Корасув, Бешарык, Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе.
  • массивы Тузель 1−4, Уйсозлар-1, Асалобод-1,2, Авиасозлар шахарчаси.
  • проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Шарофа Рашидова, Навои, Бабура, Глинки, Шота Руставели, Богибустон, Арнасай, Катта Чиланзар, Мукими, Сеульская, Чопонота и др.
  • массивы Ц-1,2,4,5,7, Актепе, Чиланзар 1−5,7,Е, И, Кушбеги, Башлык, Учувчилар шахарчаси.

22—26 сентября

  • проспект Мустакиллик, ул. Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Сайрам, Тамарахоним, Аккурган, Осиё, Льва Толстого и др.
  • массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, поселок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана.
  • проспект Бунёдкор, ул. Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, площадь Чорсу и прилегающие массивы.

29 сентября — 3 октября

  • проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Ахмада Даниша, Шарофа Рашидова, Яхё Гулямова, Шахрисабз, Шастри, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули и др.
  • массивы Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Бешкурган 1−4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, Юнусабад 1−19, Ц-1,2,4,5,6,12,15,17,18.

6—10 октября

  • ул. Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, массивы Куйлюк 1−7.
  • ул. Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, массивы Сергели 1−8А, Юлдош 1−18, Ц-1,2,3.
  • массив «Водник» (Бектемир, ул. Хусайн Бойкаро).
  • массив «Строитель» (Сергели).