Ташкент снова входит в «сезон тазиков»: стартуют традиционные отключения горячей воды

Veolia уверяет: всё делается ради подготовки к отопительному сезону, чтобы «система работала без сбоев зимой». Однако возникает вопрос — почему же за прошедшее время не получилось придумать менее болезненный способ профилактики? Почему в XXI веке в столице страны всё ещё приходится отключать воду на пять дней? А где же хваленные французские технологии?