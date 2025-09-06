Идеология в чистом виде: Никита Михалков высказался о премии «Оскар»

«На сегодняшний день американское кино и “Оскар” превратились в общем-то в инструмент влияния, с одной стороны, а с другой стороны, в премию обкома», — цитирует Михалкова РИА Новости. Режиссёр коснулся этой темы во время делового завтрака «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения», который состоялся в рамках ВЭФ.