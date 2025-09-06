Идеология в чистом виде: Никита Михалков высказался о премии «Оскар»

Американский кинематограф и престижная премия «Оскар» превратились в «премию обкома». Такое мнение высказал российский режиссёр Никита Михалков.
«На сегодняшний день американское кино и “Оскар” превратились в общем-то в инструмент влияния, с одной стороны, а с другой стороны, в премию обкома», — цитирует Михалкова РИА Новости. Режиссёр коснулся этой темы во время делового завтрака «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения», который состоялся в рамках ВЭФ.
При этом Михалков отметил, что в своё время высокий уровень американского кино стал одним из факторов спасения этой страны. Сейчас же американский кинематограф представляет собой «идеологию в чистом виде», отметил деятель российской культуры.
Напомним, фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» получила «Оскар» в 1995 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Напомним, в марте были бъявлены победители премии «Оскар» 2025 года. 97-я церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Подробности читайте здесь на KP.RU.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия должна идти сложным путем сохранения собственной культуры и традиций, а не превращать её в инструмент внешнего влияния. Она подчеркнула, что в западной риторике культура нередко представляется как «мягкая сила», инструмент воздействия, и с этим нарративом, по её мнению, нужно бороться.