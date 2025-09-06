Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Идеология в чистом виде: Никита Михалков высказался о премии «Оскар»

Михалков назвал «Оскар» премией обкома.

Источник: Комсомольская правда

Американский кинематограф и престижная премия «Оскар» превратились в «премию обкома». Такое мнение высказал российский режиссёр Никита Михалков.

«На сегодняшний день американское кино и “Оскар” превратились в общем-то в инструмент влияния, с одной стороны, а с другой стороны, в премию обкома», — цитирует Михалкова РИА Новости. Режиссёр коснулся этой темы во время делового завтрака «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения», который состоялся в рамках ВЭФ.

При этом Михалков отметил, что в своё время высокий уровень американского кино стал одним из факторов спасения этой страны. Сейчас же американский кинематограф представляет собой «идеологию в чистом виде», отметил деятель российской культуры.

Напомним, фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» получила «Оскар» в 1995 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Напомним, в марте были бъявлены победители премии «Оскар» 2025 года. 97-я церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия должна идти сложным путем сохранения собственной культуры и традиций, а не превращать её в инструмент внешнего влияния. Она подчеркнула, что в западной риторике культура нередко представляется как «мягкая сила», инструмент воздействия, и с этим нарративом, по её мнению, нужно бороться.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше