Генерал Соболев рассказал, что будет с Украиной после окончания СВО

«Самым лучшим вариантом победы, выполнения всех целей и завершения боевых действий как таковых является создание союзного государства России, Украины и Белоруссии. Эта цель видится еще где-то вдали, но это то, к чему нужно стремиться, на мой взгляд», — сказал Соболев.