Генерал Соболев рассказал, что будет с Украиной после окончания СВО

Идеальным вариантом окончания специальной военной операции станет создание союзного государства России, Украины и Белоруссии. Об этом aif.ru заявил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Самым лучшим вариантом победы, выполнения всех целей и завершения боевых действий как таковых является создание союзного государства России, Украины и Белоруссии. Эта цель видится еще где-то вдали, но это то, к чему нужно стремиться, на мой взгляд», — сказал Соболев.
Также он назвал преждевременными слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о победе в СВО.
«Чтобы победа стала очевидной для всех, нужно достичь целей специальной военной операции. Их две. Первая — демилитаризация Украины, вторая — денацификация Украины», — напомнил генерал.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия представляют собой сложный и тяжелый процесс, вокруг которого нецелесообразно строить прогнозы.