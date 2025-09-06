Онколог Черемушкин рассказал, как распознать меланому

Меланому можно взять под контроль на ранней стадии и сохранить пациенту жизнь. Как отметил в разговоре с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, симптомом этого заболевания является черный цвет родинок.
«Обычно ориентируются на черный цвет, потому что меланин — пигмент черного цвета. Для белокожего человека характерны коричневые родинки, а зона черного цвета уже может говорить о плохих прогнозах. Обратиться к врачу следует, если замечено активное увеличение размеров, выход за пределы у основания родинки», — объяснил эксперт.
Онколог уточнил, что прогноз по лечению меланомы, которая относится к агрессивным опухолям, наиболее благоприятен на начальной стадии.
«Есть фазы горизонтального роста, когда просто пятнышко растет, но этому не придают значения. На этой фазе прогноз благоприятен. Но люди, в основном, обращают внимание, когда на коже узелок появляется. Это уже вертикальная фаза роста, узелочек появляется, кровить начинает. Тут уже прогноз сразу ухудшается резко, потому что опухоль растет не только вверх, но и в глубину, проникая в зону, где активный лимфоотток идет, и где клетки могут мигрировать в отдаленные органы», — рассказал он.
Черемушкин уточнил, что такая опухоль плохо поддается стандартным методам, но благодаря современным методам таргетной и иммунотерапии удается достаточно долго контролировать ситуацию и сохранять людям качество жизни.
