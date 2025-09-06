Онколог Черемушкин рассказал, как распознать меланому

«Есть фазы горизонтального роста, когда просто пятнышко растет, но этому не придают значения. На этой фазе прогноз благоприятен. Но люди, в основном, обращают внимание, когда на коже узелок появляется. Это уже вертикальная фаза роста, узелочек появляется, кровить начинает. Тут уже прогноз сразу ухудшается резко, потому что опухоль растет не только вверх, но и в глубину, проникая в зону, где активный лимфоотток идет, и где клетки могут мигрировать в отдаленные органы», — рассказал он.