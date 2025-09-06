Меняется маршрут «Речной вокзал — Парус» в Хабаровском крае

С 5 сентября рейсы по направлению «Речной вокзал — Парус» будут выполняться только до остановочного пункта «Протока Осиновая». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
О возобновлении движения по всему маршруту будет сообщено дополнительно. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и обращаться за оперативной информацией в диспетчерскую службу перевозчика по телефону:
Паводковая обстановка в Хабаровском крае остается под контролем. Критических подъемов уровня воды до опасных отметок на реках региона не зарегистрировано. Небольшие повышения уровня наблюдаются на реке Уссури в районе сел Лончаково, Шереметьево и Венюково, а также на реках Хор, Бурея и Уда.