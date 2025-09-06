Меняется маршрут «Речной вокзал — Парус» в Хабаровском крае

Паводковая обстановка в Хабаровском крае остается под контролем. Критических подъемов уровня воды до опасных отметок на реках региона не зарегистрировано. Небольшие повышения уровня наблюдаются на реке Уссури в районе сел Лончаково, Шереметьево и Венюково, а также на реках Хор, Бурея и Уда.