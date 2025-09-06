Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меняется маршрут «Речной вокзал — Парус» в Хабаровском крае

С учетом снижения уровня воды в реке Амур перевозчик ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» изменил маршрут следования пригородных судов.

Источник: Комсомольская правда

С 5 сентября рейсы по направлению «Речной вокзал — Парус» будут выполняться только до остановочного пункта «Протока Осиновая». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

О возобновлении движения по всему маршруту будет сообщено дополнительно. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и обращаться за оперативной информацией в диспетчерскую службу перевозчика по телефону: 8 (924) 310−61−39.

Паводковая обстановка в Хабаровском крае остается под контролем. Критических подъемов уровня воды до опасных отметок на реках региона не зарегистрировано. Небольшие повышения уровня наблюдаются на реке Уссури в районе сел Лончаково, Шереметьево и Венюково, а также на реках Хор, Бурея и Уда.