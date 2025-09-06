Генерал Соболев: в областях буферной зоны могут пройти референдумы

В регионах будущей буферной зоны на Украине необходимо провести референдум для того, чтобы жители определили, хотят они остаться в составе Украины или перейти в РФ. Об этом aif.ru заявил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Одной из задач СВО является создание буферной зоны безопасности на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей, чтобы территория России, в том числе новых субъектов не подвергалась огню от артиллерии, реактивных систем залпового огня и украинских дронов», — сказал Соболев.
Он подчеркнул, что задача по созданию буферной зоны выполняется, продвижение идет.
«Что будет с этими субъектами? Это Новороссия. Поэтому я думаю, что жители Новороссии сами должны определиться путем референдума, что им делать дальше: оставаться в составе Украины, демилитаризованной и денацифицированной, или же войти в состав Российской Федерации», — отметил генерал.
Ранее Соболев оценил заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о победе в СВО.