Синоптик Ильин: москвичей ждет вторая волна бабьего лета в конце сентября

В Москву в конце сентября придет вторая волна бабьего лета, первая — идет уже сейчас, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Специалист отметил, что вторая волна, вероятно, будет намного короче первой.
«Первая волна бабьего лета продлится до конца первой декады сентября или даже до середины месяца, вторая придет в третьей декаде. Однако последняя будет намного короче, москвичи увидят меньше солнечных дней», — отметил Ильин.
По словам синоптика, в середине сентября ожидаются небольшие дожди.
Ранее Ильин рассказал, что температура воздуха в предстоящие выходные, 6 и 7 сентября, прогреется до +20…23 градусов.