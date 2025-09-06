Ричмонд
Концерт Александра Розенбаума отменили в Сургуте

Концерт певца Александра Розенбаума внезапно отменили в Сургуте. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили представители сургутской филармонии в социальной сети «ВКонтакте», не объясняя причин.

Концерт певца Александра Розенбаума внезапно отменили в Сургуте. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили представители сургутской филармонии в социальной сети «ВКонтакте», не объясняя причин.

Выступление артиста должно было пройти 18 сентября. Его перенесли на другие даты, которые объявят позже. Желающие могут сдать приобретенные ранее билеты, сказано в посте.

20 сентября у Розенбаума запланированы концерты в Ханты-Мансийске, их не отменяли.

Из-за эмфиземы легких, которая развилась после многих лет курения, Александр Розенбаум может лишиться голоса. Об этом в начале августа сообщил Mash. По данным журналистов, у певца диагностировали двухстороннюю бронхопневмонию. Это заболевание может поражать сразу несколько легочных долей. Из-за сопутствующих рисков болезни появилась вероятность, что артист потеряет голос.

4 августа в СМИ появилась информация о том, что Александра Розенбаума экстренно доставили в больницу после того, как 3 августа его состояние резко ухудшилось. Позднее он отреагировал на сообщения, заявив, что у него «прекрасное здоровье», при этом не прокомментировав информацию о своей госпитализации.