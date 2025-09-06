Кнутов: ударом ВС РФ сорвали атаку 10 Flamingo на Москву

Кнутов рассказал, что место расположения здания с цехом по сборке ракет Flamingo украинцы выдали, хвастаясь этим предприятием в соцсетях. По его словам, в одном из украинских Telegram-каналов опубликовали фото с надписью, по которой можно было понять, что это за объект. Надпись не указывала напрямую о том, что именно здесь производятся ракеты Flamingo, но «по ней можно было определить, что если это объект по производству ракет, то его координаты можно вычислить по некоторым сноскам, которые попали на фотоснимок». Военный эксперт также указал на то, что это не первая история, когда украинцы рассекречивают в Сети секретные военные объекты.