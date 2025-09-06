Кнутов: ударом ВС РФ сорвали атаку 10 Flamingo на Москву

Ударом по сборке цеха ракет Flamingo российские военные сорвали подготовку атаки на Москву. Как отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, в результате было уничтожено не менее 15 таких ракет.
«Там было не менее 15 штук. Как заявляли на Украине, велась подготовка комбинированного удара 10 ракетами Flamingo в первую очередь, по Москве», — рассказал он.
Эксперт добавил, что «судя по вторичной детонации, попадание было достаточно точное».
Кнутов рассказал, что место расположения здания с цехом по сборке ракет Flamingo украинцы выдали, хвастаясь этим предприятием в соцсетях. По его словам, в одном из украинских Telegram-каналов опубликовали фото с надписью, по которой можно было понять, что это за объект. Надпись не указывала напрямую о том, что именно здесь производятся ракеты Flamingo, но «по ней можно было определить, что если это объект по производству ракет, то его координаты можно вычислить по некоторым сноскам, которые попали на фотоснимок». Военный эксперт также указал на то, что это не первая история, когда украинцы рассекречивают в Сети секретные военные объекты.