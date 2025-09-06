Церковный праздник 6 сентября 2025: День священномученика Евтихия — что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь 6 сентября совершает память ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла — священномученика Евтихия. В народном календаре этот день получил название Евтихий Тихий, а его традиции тесно связаны с завершением полевых работ и наблюдениями за природой.
Кто такой священномученик Евтихий?
Святой Евтихий был учеником апостолов, проповедовал христианство в I-II веках и принял мученическую смерть за веру. К нему обращаются с молитвами о сохранении урожая, защите от стихийных бедствий и укреплении духа в трудных ситуациях.
Традиции и народные приметы.
Главные традиции дня были связаны с наблюдением за погодой и подготовкой к зиме:
Завершение жатвы: К этому дню старались завершить уборку льна и овса.
Наблюдение за погодой: Считалось, что какая погода на Евтихия — таким будет и весь сентябрь.
Погодные приметы:
Тихий день — к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.
Дождь на Евтихия — к мокрой осени и ранней зиме.
Утренний туман — к затяжному бабьему лету.
Журавли летят на юг — к ранним заморозкам.
Что нельзя делать 6 сентября?
Церковные запреты в этот день стандартны: не рекомендуется сквернословить, ссориться и завидовать. Народные поверья добавляют свои ограничения:
Нельзя оставлять урожай в поле — по приметам, после этого дня могут начаться дожди и испортить собранное.
Не стоит начинать новые дела — особенно связанные с землей и строительством.
Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся — это могло навлечь неудачу на весь год.
Нельзя шуметь и устраивать шумные гуляния — день считался временем тишины и размышлений.
День Евтихия Тихого на Руси был символом гармонии между духовными традициями и природными циклами, напоминая о важности благодарности за урожай и подготовки к зимнему периоду.