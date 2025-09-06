Ричмонд
Церковный праздник 6 сентября 2025: День священномученика Евтихия — что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь 6 сентября совершает память ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла — священномученика Евтихия.

Православная церковь 6 сентября совершает память ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла — священномученика Евтихия. В народном календаре этот день получил название Евтихий Тихий, а его традиции тесно связаны с завершением полевых работ и наблюдениями за природой.

Кто такой священномученик Евтихий?

Святой Евтихий был учеником апостолов, проповедовал христианство в I-II веках и принял мученическую смерть за веру. К нему обращаются с молитвами о сохранении урожая, защите от стихийных бедствий и укреплении духа в трудных ситуациях.

Традиции и народные приметы.

Главные традиции дня были связаны с наблюдением за погодой и подготовкой к зиме:

Завершение жатвы: К этому дню старались завершить уборку льна и овса.

Наблюдение за погодой: Считалось, что какая погода на Евтихия — таким будет и весь сентябрь.

Погодные приметы:

Тихий день — к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.

Дождь на Евтихия — к мокрой осени и ранней зиме.

Утренний туман — к затяжному бабьему лету.

Журавли летят на юг — к ранним заморозкам.

Что нельзя делать 6 сентября?

Церковные запреты в этот день стандартны: не рекомендуется сквернословить, ссориться и завидовать. Народные поверья добавляют свои ограничения:

Нельзя оставлять урожай в поле — по приметам, после этого дня могут начаться дожди и испортить собранное.

Не стоит начинать новые дела — особенно связанные с землей и строительством.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся — это могло навлечь неудачу на весь год.

Нельзя шуметь и устраивать шумные гуляния — день считался временем тишины и размышлений.

День Евтихия Тихого на Руси был символом гармонии между духовными традициями и природными циклами, напоминая о важности благодарности за урожай и подготовки к зимнему периоду.