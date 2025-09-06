Стало известно, где в Челябинске нет горячей воды после шестого этапа опрессовки

«Без горячего водоснабжения остаются шесть жилых домов, попавшие под последний этап испытаний теплосетей на прочность и плотность. Осуществляются работы по устранению повреждений по адресам: улица Первой Пятилетки, 19, 21, 47; улица Марченко, 7-А, 7-Б; улица 40-летия Октября, 16», — говорится в комментарии.
Также утверждается, что 4 сентября после устранения дефектов в тепловых сетях восстановлена подача горячей воды в 13 домах по адресам: улицам Кронштадтская, 13; улица Энергетиков, 5; улица Энтузиастов, 1; улица Татьяничевой, 3; улица Танкистов, 150-А, 150-Б; улица Первой Пятилетки, 15, 51; улица Марченко, 39; улица Свободы, 22; улица 40-летия Победы, 16-А; проспект Победы, 332-А, 334.
Напомним, в этом году период опрессовок в городе затянулся: в мэрии говорят, что это связано с реализацией программы по обновлению инфраструктуры, в АО «УСТЭК-Челябинск» — большим количеством повреждений на теплосетях, что не позволяет в регламентные сроки подать горячую воду потребителям. Но обе стороны обещают, что по итогу зимой будет меньше коммунальных аварий.