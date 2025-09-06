Стало известно, где в Челябинске нет горячей воды после шестого этапа опрессовки

Напомним, в этом году период опрессовок в городе затянулся: в мэрии говорят, что это связано с реализацией программы по обновлению инфраструктуры, в АО «УСТЭК-Челябинск» — большим количеством повреждений на теплосетях, что не позволяет в регламентные сроки подать горячую воду потребителям. Но обе стороны обещают, что по итогу зимой будет меньше коммунальных аварий.