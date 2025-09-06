Когда включат отопление в Новосибирске — синоптики назвали сроки

Пока дата запуска сезона 2025/2026 года не объявлена — коммунальные службы готовят сети и дома к зиме.
Отопительный сезон в Новосибирске начнётся во второй половине сентября. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
После тёплой погоды с температурой до +22° в начале месяца ожидается похолодание: в третьей декаде ночью — до −3°, днём — +8…+13°.
Напомним, по правилам, отопление включают после пяти дней подряд с среднесуточной температурой не выше +8°. Пока дата запуска сезона 2025/2026 года не объявлена — коммунальные службы готовят сети и дома к зиме.
Ранее мы сообщали, что первый снег в Новосибирске ожидается 23 сентября.