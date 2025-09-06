В Таиланде дали советы прилетающим в страну туристам из РФ

Живущая в Таиланде общественница Светлана Шерстобоева, комментируя aif.ru криминальную обстановку в стране на фоне сообщений о найденном трупе женщины в чемодане, дала несколько советов туристам, прибывающим в страну.
«Наверное, любой должен предпринимать меры предосторожности. Не ходить по ночам, не надевать золотые цепочки, толстые браслеты, это вообще все надо дома оставить, еще перед вылетом. Думаете, сможете в номере оставлять? В номере украшения тоже могут украсть», — сказала Шерстобоева.
Также общественница посоветовала не экономить на страховке.
«Многие туристы берут билеты и не покупают страховки. А потом не знают, куда бежать, когда попадают в неприятности. На днях женщина с дочкой приехали, женщину сбил индус. И все, они теперь назад не могут вылететь, у них последние 100 долларов, которые надо разделить и на госпиталь, и на все остальное. Еще есть страховки, которые покрывают случаи, возникшие из-за алкоголя. Для русских туристов это очень актуально. Многие ситуации происходят именно в состоянии алкогольного опьянения», — добавила собеседница aif.ru.
Кроме того, Светлана призвала не экономить и покупать экскурсии в компаниях, имеющих лицензию.
«У лицензированных, безусловно, брать экскурсии надежднее. Вот с уличными — в прошлом году мужчина скатился с горки в воду на катере и умер. У лицензированных подобное вряд ли произойдет, скорее всего. Но сколько не говори, наш народ всегда будет брать то, что на 5 бат дешевле», — отметила Шерстобоева.
Ранее общественница сказала, что особых проблем с криминалом в Таиланде нет. Она назвала ситуацию сравнимой с другими государствами.