В Таиланде дали советы прилетающим в страну туристам из РФ

«Многие туристы берут билеты и не покупают страховки. А потом не знают, куда бежать, когда попадают в неприятности. На днях женщина с дочкой приехали, женщину сбил индус. И все, они теперь назад не могут вылететь, у них последние 100 долларов, которые надо разделить и на госпиталь, и на все остальное. Еще есть страховки, которые покрывают случаи, возникшие из-за алкоголя. Для русских туристов это очень актуально. Многие ситуации происходят именно в состоянии алкогольного опьянения», — добавила собеседница aif.ru.