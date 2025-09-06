Омские мотогонщики выиграли медали этапа чемпионата России

Омские спортсмены успешно выступили в Прокопьевске на четвертом этапе чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с колясками. Победителями в классе двигателей в 750 кубических см стали Владимир Бурлевич и Павел Попов. В классе 500 см выиграли Артем и Егор Бороненковы, второе место заняли Леонид Курдюков и Владислав Суворов, сообщила пресс-служба областного Минспорта.
Там же прошли всероссийские соревнования по мотокроссу. В классе 85 см среди мужчин выиграл Артем Решетняк, в классе 125 см у мужчин победил Владимир Лукьяненок, у женщин «серебро» выиграла наша гонщица Александра Агибалова. У юношей в этом же классе второе место занял Максим Пинигин.
Уже в субботу, 6 сентября, в Таре начнется финал чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с колясками. Кроме того, пройдут и всероссийские соревнования «Кубок Александра Невского».
Ранее мы сообщали, что генеральный менеджер хоккейного «Авангарда» Алексей Сопин позитивно оценил то, как прошла селекция клуба в межсезонье. По его словам, для самого полного комплектования осталось лишь закрыть одну позицию центрфорварда.