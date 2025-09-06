Ричмонд
Военный Иванников раскрыл новую тактику ВСУ с использованием девушек

По словам эксперта, на Украине воспитали поколение, нацеленное на выполнение преступных приказов киевских властей и командиров ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим переходит к новой тактике: ведению асимметричных военных действий, то есть, терроризму, отметил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Количество обманутых и идейных в ВСУ будет только увеличиваться, так как киевский режим переходит к новой тактике, а именно — к ведению асимметричных военных действий. Это называется терроризмом», — рассказал он.

Иванников обратил внимание на то, что сейчас в ВСУ приходит поколение, которое вырастил Майдан.

«Это поколение малолетних убийц, для которых нет никаких сдерживающих факторов. Они нацелены только на выполнение преступного приказа киевских властей и командиров. Это будущее лицо украинского терроризма. Нужно быть готовым к тому, что такие, на первый взгляд, миловидные молодые люди будут совершать террористические акты по отношению к российским военнослужащим и гражданскому населению, прежде всего, на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, а также Республики Крым», — объяснил он.

Ранее Иванников рассказал, как в ВСУ заманивают молодых украинок.