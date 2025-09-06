Глава Роспотребнадзора Попова: распространения холеры внутри России нет

Холера остаётся серьёзной угрозой для ряда стран, однако в России заболевание фиксируется лишь в виде завозных случаев без внутреннего распространения.
Об этом в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что ещё в начале 2022 года было принято постановление главного санитарного врача о дополнительных мерах противодействия холере. Благодаря этому, подчеркнула Попова, в стране удаётся предотвращать передачу инфекции внутри России.
Ранее вирусолог Зуев назвал главный симптом завезенной из Индии холеры.