Глава Роспотребнадзора Попова: распространения холеры внутри России нет

В стране удаётся предотвращать передачу инфекции внутри России.

Источник: Аргументы и факты

Холера остаётся серьёзной угрозой для ряда стран, однако в России заболевание фиксируется лишь в виде завозных случаев без внутреннего распространения.

Об этом в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что ещё в начале 2022 года было принято постановление главного санитарного врача о дополнительных мерах противодействия холере. Благодаря этому, подчеркнула Попова, в стране удаётся предотвращать передачу инфекции внутри России.

Ранее вирусолог Зуев назвал главный симптом завезенной из Индии холеры.