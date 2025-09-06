Бабье лето: в Башкирии потеплеет до +24°.

В ближайшие дни в Башкирии будет стоять так называемое бабье лето, прогнозируют синоптики.
Так, по данным Башгидрометцентра, сегодня, 6 сентября местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывы до сильного. Днем воздух прогреется до +19, +24°.
В воскресенье, 7 сентября, ночью также возможны кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Ночью столбики термометров покажут +6,+11°, днем +17, +22°.