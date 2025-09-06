Победа близко: генерал Соболев сказал, когда и как закончится СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО, поскольку сумела выстоять и консолидироваться против «сатанинской машины».
Член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с aif.ru назвал эти слова преждевременными и сказал, когда и как завершится специальная военная операция.
Демилитаризация и денацификация Украины.
Говорить о полной победе в СВО можно будет после того, как будут достигнуты главные цели — демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнул Соболев.
«Чтобы победа стала очевидной для всех, нужно достичь целей специальной военной операции. Их две. Первая — демилитаризация Украины, вторая — денацификация Украины. Если мы достигнем целей специальной военной операции, это будет означать, что мы победили», — сказал он.
Сейчас для российских бойцов основной задачей является полное освобождение новых субъектов РФ, добавил генерал.
Президент России Владимир Путин в июне 2025 года отмечал, что задача по демилитаризации Украины заключается в том, чтобы лишить ее вооруженных сил, которые в будущем могли бы угрожать РФ и народу России.
Под денацификацией российский лидер имел в виду запрет различных неонацистских движений в Украине.
Создание буферных зон.
Также Соболев напомнил о необходимости создания буферных зон безопасности.
«Одной из задач СВО является создание буферной зоны безопасности на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей, чтобы территория России, в том числе новых субъектов не подвергалась огню от артиллерии, реактивных систем залпового огня и украинских дронов», — сказал Соболев.
Он подчеркнул, что задача по созданию буферной зоны выполняется, продвижение идет.
В четверг, 4 сентября, Путин на итоговой пресс-конференции в Пекине заверил, что российские войска «наступают успешно разным темпом, но практически на всех направлениях».
Референдум и создание единого союзного государства.
В регионах, где будет создана буферная зона, необходимо провести референдумы, чтобы жители решили, хотят они остаться в Украине или перейти в состав России, отметил Соболев.
«Что будет с этими субъектами? Это Новороссия. Поэтому я думаю, что жители Новороссии сами должны определиться путем референдума, что им делать дальше: оставаться в составе Украины, демилитаризованной и денацифицированной, или же войти в состав Российской Федерации», — сказал генерал.
Идеальным вариантом завершения СВО Соболев назвал создание союзного государства.
«Самым лучшим вариантом победы, выполнения всех целей и завершения боевых действий как таковых является создание союзного государства России, Украины и Белоруссии. Эта цель видится еще где-то вдали, но это то, к чему нужно стремиться, на мой взгляд», — резюмировал генерал-лейтенант.