Победа близко: генерал Соболев сказал, когда и как закончится СВО

«Что будет с этими субъектами? Это Новороссия. Поэтому я думаю, что жители Новороссии сами должны определиться путем референдума, что им делать дальше: оставаться в составе Украины, демилитаризованной и денацифицированной, или же войти в состав Российской Федерации», — сказал генерал.