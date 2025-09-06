Онколог Черемушкин объяснил, каким группам людей угрожает меланома

Меланома напрямую зависит от уровня инсоляции, ультрафиолета, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«Например, в Австралии или в Техасе заболеваемость может превышать среднюю раз в 50, а то и в 100, в зависимости от типа кожи, какой человек имеет. В нашей стране в группу риска входят жители солнечных регионов и любители загара», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что нужно внимательно относится к родинкам и пятнам на коже. Их видоизменение может сообщать о начале заболевания. Черемушкин объяснилл, что для белокожего человека характерные коричневые родинки, а зоны черного цвета, активное увеличение размера уже говорят о необходимости обратиться за консультацией.
Онколог обратил внимание на то, что на на ранних стадиях меланому можно взять под контроль.
«Об излечении практически не приходится говорить, но удается достаточно долго контролировать ситуацию и позволять людям сохранить качество жизни», — резюмировал он.
Ранее Черемушкин объяснил, что курение является одной из основных причин рака легкого, от которого умер знаменитый певец Ярослав Евдокимов.